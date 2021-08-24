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Бойцу MMA Тарасову из-за драки с топ-менеджером назначили психиатрическую экспертизу

  /   Обновлено: 24 августа 2021 15:08
Происшествия
Бойцу MMA Тарасову из-за драки с топ-менеджером назначили психиатрическую экспертизу
instagram.com  /  @artemtarasov_mma

Санкт-Петербург, 24 августа. Правоохранители направили на психиатрическую экспертизу участника боев ММА Артема Тарасова. Медицинское освидетельствование назначено на 27 августа.

Адвокат спортсмена Андрей Алешкин подчеркнул, что пострадавшая сторона не против примирения.

Тарасов с приятелем ехал на поезде «Сапсан» из Москвы в Петербург. Они якобы были в нетрезвом состоянии. В дороге у них возникла ссора с мужчиной, который оказался вице-президентом крупной страховой компании. Приятели, как считают в полиции, публично оскорбили топ-менеджера, а затем один из них ударил оппонента.

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