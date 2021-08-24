Полиция в Петербурге задержала мигрантов после массовой драки с поножовщиной

Санкт-Петербург, 24 августа. Мигранты устроили драку с поножовщиной в Петербурге. По факту преступления возбуждены два уголовных дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек после массовой драки на Красносельском шоссе. Трое нарушителей порядка оказались гражданами Узбекистана, еще один — россиянин. Всего в потасовке принимали участие 20 человек.

Конфликт с поножовщиной произошел у дома №54/6. В результате инцидента один человек получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. Административные штрафы получили шесть человек. Еще восемь были отпущены под обязательство. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.