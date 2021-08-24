Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин

Санкт-Петербург, 24 августа. Предполагаемый преступник совершил не менее семи эпизодов насилия сексуального характера над женщинами.

По предварительной версии, 24-летний иностранец впервые совершил нападение в апреле 2021 года. Он выбирал безлюдные участки и подходил к потерпевшим со спины, причиняя им физический и психологический вред, сообщает сайт 360tv.ru.