Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин

Санкт-Петербург, 24 августа. Предполагаемый преступник совершил не менее семи эпизодов насилия сексуального характера над женщинами.
По предварительной версии, 24-летний иностранец впервые совершил нападение в апреле 2021 года. Он выбирал безлюдные участки и подходил к потерпевшим со спины, причиняя им физический и психологический вред, сообщает сайт 360tv.ru.
Правоохранители уже возбудили дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также ему инкриминировали три эпизода правонарушения по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В скором времени злоумышленнику изберут необходимую меру пресечения.