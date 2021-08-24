Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 14:09
14:06
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области
14:05
Происшествия
Пятеро террористов ИГ задержали на территории Грузии
14:05
Общество
Эфир: Как Донбасс отреагировал на празднование 30-летия независимости Украины
14:03
Политика
Американские журналисты сообщили о тайной встрече главы ЦРУ и лидера талибов
13:59
Общество
Сильные ливни на Кубани сыграли на руку грибникам, ФАН узнал подробности
13:58
Происшествия
«Угнанный» украинский самолет в Кабуле продали бизнесменам
13:58
Общество
Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности населения
13:57
Спорт
Бразильская Playboy-модель предложила 600 тыс. долларов за салфетку со слезами Месси
13:56
Политика
Владимир Зеленский учредил День украинской государственности
13:56
Общество
Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера в новом фильме Джея Роуча
Все новости

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин

  /   Обновлено: 24 августа 2021 13:46
Происшествия
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 августа. Предполагаемый преступник совершил не менее семи эпизодов насилия сексуального характера над женщинами.

По предварительной версии, 24-летний иностранец впервые совершил нападение в апреле 2021 года. Он выбирал безлюдные участки и подходил к потерпевшим со спины, причиняя им физический и психологический вред, сообщает сайт 360tv.ru.

Правоохранители уже возбудили дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также ему инкриминировали три эпизода правонарушения по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В скором времени злоумышленнику изберут необходимую меру пресечения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях женщин
изнасилование задержание спб нападения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru