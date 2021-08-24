Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:34
12:32
Армия
Байден разозлил жителей Великобритании высказываниями об Афганистане
12:31
Происшествия
Шестимесячная девочка погибла в Крыму по недосмотру родителей
12:30
Армия
Безопасность на форуме «Армия‑2021» в Подмосковье обеспечивают 500 росгвардейцев
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
Все новости

Петербургские медики начнут обзванивать пенсионеров с предложением пройти вакцинацию
Общество
Петербургские медики начнут обзванивать пенсионеров с предложением пройти вакцинацию
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 24 августа. Основной группой риска в условиях пандемии коронавируса остаются граждане старше 60 лет. В Смольном решили по телефону начать призывать пожилых людей пройти вакцинацию.

Списки прикрепленного населения из числа пожилых жителей уже составили в районах Санкт-Петербурга. Тех, кто еще не привился от COVID-19 начнут обзванивать медицинские работники, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Пока в Петербурге в среднем привито 35% населения старше 60 лет — это слишком мало. Поликлиники в ближайшее время будут уделять особое внимание вакцинации именно этого контингента петербуржцев», — рассказал он.

Министерство здравоохранения Российской Федерации, в свою очередь, представило обновленный список рекомендаций по проведению прививочной кампании против коронавирусной инфекции. Согласно документу, вакцинация пожилых граждан разрешена отечественным препаратом «Спутник Лайт».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербургские медики начнут обзванивать пенсионеров с предложением пройти вакцинацию
петербург пенсионеры вакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru