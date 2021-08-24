Петербургские медики начнут обзванивать пенсионеров с предложением пройти вакцинацию

Санкт-Петербург, 24 августа. Основной группой риска в условиях пандемии коронавируса остаются граждане старше 60 лет. В Смольном решили по телефону начать призывать пожилых людей пройти вакцинацию.

Списки прикрепленного населения из числа пожилых жителей уже составили в районах Санкт-Петербурга. Тех, кто еще не привился от COVID-19 начнут обзванивать медицинские работники, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Пока в Петербурге в среднем привито 35% населения старше 60 лет — это слишком мало. Поликлиники в ближайшее время будут уделять особое внимание вакцинации именно этого контингента петербуржцев», — рассказал он.

Министерство здравоохранения Российской Федерации, в свою очередь, представило обновленный список рекомендаций по проведению прививочной кампании против коронавирусной инфекции. Согласно документу, вакцинация пожилых граждан разрешена отечественным препаратом «Спутник Лайт».