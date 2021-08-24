Беглов уверенно борется с угрозой пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга эффективно регулируют социальные и экономические отношения, стимулируют экономическое развитие на фоне вселяющих надежду темпов вакцинации. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Доза «Спутника V»

На центральную фармбазу Санкт-Петербурга поступило 79 800 комплектов доз вакцины «Спутник V». Препарат расфасован по две дозы в ампуле.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что темпы вакцинации нужно увеличить, охватив вернувшихся из отпусков и с каникул горожан.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

«Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. Петербуржцы возвращаются из отпусков и с каникул. Необходимо увеличить темпы вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких. В Петербурге сформирован значительный запас вакцины, который регулярно пополняется. Прививки можно сделать в 165 пунктах вакцинации», — сказал Беглов.

Негласная столица вакцинации

Как отметил Андрей Лобода, сегодня Санкт-Петербург и Ленинградская область уверенно преодолевают угрозу пандемии. Власти регионов эффективно регулируют социальные и экономические отношения, стимулируют экономическое развитие на фоне вселяющих надежду темпов вакцинации.

«Петербург имеет возможность стать негласной столицей для вакцинирования иностранных граждан. Близость города на Неве к странам ЕС может обеспечить дополнительный приток иностранцев в размере 100 тысяч человек до начала зимы. Растущие запасы вакцин — ключевой показатель заботы города о здоровье граждан. Важно отметить, что для повышения охвата вакцинирующихся важно оперативно рассмотреть возможности расширения пунктов вакцинации в городе. Их можно было бы устроить и довести в сентябре до 500», — считает Андрей Лобода.

Он заметил, что в начале года страх перед вакцинацией усиливался недостаточным объемом популярной научной информации о действии вакцин. Россияне, прошедшие вакцинацию, живы и здоровы. У Александра Беглова и его команды сегодня стоит в повестке очень интересная и важная задача — достучаться до людей среднего возраста и молодежи. Похоже, что для этого следовало бы подключить лидеров мнения для этих аудиторий и расширить коммуникации в цифровой среде.

«В суровые годы становления современной России люди испытывали нужду, считали копейки. По-прежнему отсутствие дефицита и ограничений в возможностях государства по охране здоровья люди воспринимают с подтекстом. Если возникает дефицит вакцин, как «Ковивак» в Москве, люди сразу выстраиваются в очередь, ищут его по поликлиникам, обзванивая медцентры. Людьми надо в наше время умело манипулировать для блага их здоровья», — добавил Андрей Лобода.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Завезенная партия вакцин в город на Неве не такая уж и большая, заметил экономист, ее может хватить аккурат к началу осени. Похоже, властям Петербурга, да и других городов страны, нужно срочно потрудиться с пиарщиками, психологами и социологами. Именно они смогут разработать эффективный рецепт по увеличению темпов вакцинации, по сути, избалованного населения страны.

«Я бы предложил и розыгрыш десяти релевантных вакансий в «Газпроме». Штаб-квартира знаменитого газового гиганта находится как раз в Петербурге. Эффект будет мгновенным», — заключил Андрей Лобода.

В Петербурге привито 1 млн 447 тыс. 715 человек, из них 1 млн 348 тыс. 415 полностью завершили цикл вакцинации.