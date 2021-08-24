Власти Петербурга смягчают ограничения по коронавирусу

Санкт-Петербург, 24 августа. Ограничения по коронавирусу ослабят в Северной столице с 27 августа, сообщается на официальном сайте Смольного.

Детские игровые комнаты, а также объекты досуга в торговых центрах возобновят свою работу в ближайшие дни. Аквапарки и находящиеся в помещениях аттракционы также станут доступны горожанам. Кроме того, петербуржцы смогу снова наблюдать за спортивными и физкультурными мероприятиями с 27 августа.

Владельцам указанных организаций необходимо провести вакцинацию сотрудников от коронавируса. Использование индивидуальных средств защиты остается обязательным условием для посещения любых общественных мест Северной столицы.