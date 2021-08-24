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Спасатели потушили полыхающий гараж с мусором в Пушкинском районе

  /   Обновлено: 24 августа 2021 10:05
Происшествия
Спасатели потушили полыхающий гараж с мусором в Пушкинском районе
Невские Новости

Санкт-Петербург, 24 августа. Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Пушкинском районе Петербурга. ЧП произошло в одном из гаражей на Подбельском шоссе, 20.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили загоревшийся гараж с мусором. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В течение получаса возгорание было ликвидировано. К тушению огня привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, сообщил ФАН источник в экстренных службах Санкт-Петербурга.

Информация о пострадавших не поступала. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

На днях более тысячи человек эвакуировали из торгового центра в Мытищах из-за пожара, сообщало РИАМО.

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