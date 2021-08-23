Автоэксперт Бурцев указал на целесообразность идеи Беглова о партнерстве с РЖД

Санкт-Петербург, 23 августа. Вопрос доступности пригородов для поездки остро стоит на повестке дня Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом высказался автоэксперт Михаил Бурцев.

Специалист оценил идею губернатора Петербурга Александр Беглова о развитии транспортного узла. Градоначальник предложил запустить тактовое движение поездов между регионами с минимальным временным интервалом на встрече с руководством РЖД в Москве.

«Рассматривать электрички — очень целесообразно, а рассматривать РЖД как стратегического партнера в решении конкретных задач города — вполне оправдано», — полагает Бурцев.

Эксперт по транспорту уверен, что функционал поездов позволяет справляться с большими пассажиропотоками. Необходимо сделать удобный график для электричек, чем должна заняться ответственная компания, приводят его слова «Невские новости».

Александр Беглов ранее сообщил о скором строительстве государственных приютов для бездомных животных. Губернатор отметил, что один из них будет располагаться в Колпино.