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Автоэксперт Бурцев указал на целесообразность идеи Беглова о партнерстве с РЖД
Политика
Автоэксперт Бурцев указал на целесообразность идеи Беглова о партнерстве с РЖД
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург, 23 августа. Вопрос доступности пригородов для поездки остро стоит на повестке дня Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом высказался автоэксперт Михаил Бурцев.

Специалист оценил идею губернатора Петербурга Александр Беглова о развитии транспортного узла. Градоначальник предложил запустить тактовое движение поездов между регионами с минимальным временным интервалом на встрече с руководством РЖД в Москве.

«Рассматривать электрички — очень целесообразно, а рассматривать РЖД как стратегического партнера в решении конкретных задач города — вполне оправдано», — полагает Бурцев.

Эксперт по транспорту уверен, что функционал поездов позволяет справляться с большими пассажиропотоками. Необходимо сделать удобный график для электричек, чем должна заняться ответственная компания, приводят его слова «Невские новости».

Александр Беглов ранее сообщил о скором строительстве государственных приютов для бездомных животных. Губернатор отметил, что один из них будет располагаться в Колпино.

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ржд транспорт беглов
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