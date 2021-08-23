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Дело возбудили против избившего сироту воспитателя социального центра в Петербурге
Происшествия
Дело возбудили против избившего сироту воспитателя социального центра в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 23 августа. Следственный комитет займется изучением итогов проверки, в ходе которой было установлено, что сотрудник петербургского социального центра применял физическую силу к ребенку-сироте.

Как сообщили в прокуратуре Колпинского района Северной столицы, материалы проверки были направлены в СК России.

«По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Было установлено, что в период с февраля по май текущего года работник центра, прикрываясь воспитательным процессом, жестоко обращался с несовершеннолетним и избивал его. По факту случившего против 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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