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Прокуратура проверит инцидент с судном на Канонерском острове в Петербурге

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:53
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с судном на Канонерском острове в Петербурге
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 23 августа. Судно «Фантом» накренилось у причала Канонерского острова. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о безопасности плавания по факту крена судна «Фантом» у причала №15. Теплоход эксплуатируется ООО «Терминал Святого Петра».

По предварительным данным, судно накренилось во время погрузки металла в результате неправильной установки балласта. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований будут приняты меры.

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петербург прокуратура фантом
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