Прокуратура проверит инцидент с судном на Канонерском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Судно «Фантом» накренилось у причала Канонерского острова. По факту произошедшего Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства о безопасности плавания по факту крена судна «Фантом» у причала №15. Теплоход эксплуатируется ООО «Терминал Святого Петра».

По предварительным данным, судно накренилось во время погрузки металла в результате неправильной установки балласта. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований будут приняты меры.