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Академик Антонов рассказал, как запуск «Северного потока — 2» уничтожит ГТС Украины
Политика
Академик Антонов рассказал, как запуск «Северного потока — 2» уничтожит ГТС Украины
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Санкт-Петербург, 23 августа. Вице-президент Петровской академии наук Андрей Антонов прокомментировал ситуацию вокруг Украины на фоне скорого запуска газопровода «Северный поток — 2».

Дискуссия проходила на пресс-конференции в медиацентре «Патриота». Строители практически закончили реализацию энергетического проекта. Газопровод будет достроен уже в сентябре текущего года. Российские энергоносители начнут поступать в европейские страны уже в ноябре. Что же ожидает Газотранспортную систему (ГТС) Украины после этих событий?

Антонов уверен, что транзит российского газа будет неминуемо уменьшаться. Это произойдет, несмотря на желание Германии о том, чтобы «Газпром» продолжал прокачивать газ через украинскую трубу.

«На 100% или 95-98% — роли не играет, но транзит будет уменьшен. Это реальная и оправданная мера», — сказал он.

Не стоит исключать, что Киев начнет использовать свою ГТС в собственных нуждах, если сможет потянуть расходы по ее обслуживанию. В противном случае труба будет уничтожена, либо продана зарубежным компаниям. Этот проект ждет незавидная судьба, раскрыл неудобную правду он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» не усилит зависимость Европы от России. По его словам, этот проект отвечает коммерческим интересам всех сторон.

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украина гтс сп-2
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