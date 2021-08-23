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Специалисты «Водоканала» объяснили, почему затопило улицы Пушкина
Общество
Специалисты «Водоканала» объяснили, почему затопило улицы Пушкина
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Санкт-Петербург, 23 августа. Улицы Пушкина затопило вследствие сильных ливней, которые обрушились на город в понедельник, 23 августа. Уровень осадков превысил прогнозируемые значения.

Специалисты «Водоканала» сообщили, что в городе уже избавились от луж, однако уровень выпавших осадков превысил расчетные значения. Так, в городе выпало 12 миллиметров за 20 минут.

«В связи с этим на территории города могли возникнуть локальные скопления воды. Сети приняли весь объем ливня в соответствии с той проектной скоростью, на которую были рассчитаны», — рассказали на предприятии в беседе с «Форпостом».

В настоящее время рабочие совершают обход систем водоотведения. Эксперты проверяют ливневки и при необходимости очищают их от мусора.

Как ранее сообщалось, петербуржцев ожидает самый холодный понедельник с начала августа. В городе ожидается +15 градусов.

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