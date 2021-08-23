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Происшествия
Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
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Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
Происшествия
Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
inforeactor.ru  /  Андреева Вероника

Санкт-Петербург, 23 августа. Один из пассажиров скоростного поезда «Сапсан», следовавшего в Москву из Петербурга, почувствовал себя плохо и умер во время следования.

В связи с этим поезд был остановлен, проводники вызвали скорую помощь, но реанимировать мужчину не удалось. Причиной смерти пассажира стала остановка сердца.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Несколько недель назад похожий инцидент произошел в аэропорту Магадана. Одному из пассажиров стало плохо перед вылетом, поднявшиеся на борт медики не смогли спасть его жизнь.

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сапсан смерть пассажир
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