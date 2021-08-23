Политолог Самонкин назвал эффективным решение Беглова о поддержке медколледжей

Санкт-Петербург, 23 августа. Политолог Юрий Самонкин положительно оценил решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова увеличить бюджетные места для студентов-медиков.

Как ранее заявил Беглов, пандемия продемонстрировала актуальность профессии медика в городе на Неве. Он отметил важность специалистов среднего звена, которые сегодня наиболее востребованы в медучреждениях.

Глава Северной столицы добавил, что власти и в дальнейшем будут заниматься увеличением бюджетных мест в медицинской сфере. В этом году медколледжи примут 2767 учащихся на такие места.

Инициативу Беглова поддержал политолог Юрий Самонкин. Он отметил, что глава города следует президентскому курсу.

«Инициативу губернатора я оцениваю как крайне эффективную. Это поможет и увеличить количество специалистов, и убрать несправедливое распределение между бюджетниками и «платниками»», — рассказал Самонкин в беседе с «Политикой Сегодня».

Политолог считает, что благодаря этому в медицинской отрасли Петербурга настанет порядок. Другим регионам также следует присоединиться к этой тенденции, а конкурсную основу делать более честной, прозрачной и открытой.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга. В городе возобновляют программу бесплатной выдачи спецпитания онкобольным.