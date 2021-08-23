Мужчину с ножом задержали при попытке ограбить банк в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. Правоохранители задержали 64-летнего мужчину с ножом, пытавшегося ограбить отделение одного из банков в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Вооруженный злоумышленник пришел в офис финансовой организации на Кондратьевском проспекте и потребовал передать ему денежные средства. На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка, которые задержали грабителя и доставили в участок для разбирательства.

Никто из работников банка и посетителей не пострадал. С задержанным работают сотрудники полиции, его мотивы выясняются.

Незадолго до этого в Артеме задержали мужчину, который пытался ограбить банк и заявлял, что взорвет бомбу, если не получит миллион рублей.