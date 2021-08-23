Компания Hyundai нарастила уставный капитал двигательного завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 августа. «Хендэ Виа Рус» удвоила свой уставный капитал.

Данные системы СПАРК свидетельствуют о том, что организация, которая занимается постройкой предприятия, специализирующегося на разработке двигателей авто, увеличила свой уставный капитал. Его размер изменился с 3,18 млрд рублей до 6,87 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Компания продолжает принадлежать концерну «Хендэ Виа Корпорейшн». Все 100% ценных бумаг предприятия находятся в руках у головной корпорации. Подразделение «Хендэ Виа Рус» было сформировано в августе 2019 года. Основная задача компании — создание бензиновых силовых агрегатов для машин производства Hyundai и Kia.

Предполагается, что новые мощности на территории Северной столицы будут введены в эксплуатацию в IV квартале текущего года. Порядка 500 человек понадобится для полноценного функционирования завода.

Миниатюрный кроссовер под названием Casper в настоящее время подготавливают к выходу на рынки в Hyundai. Данная модель станет самым маленьким представителем марки.