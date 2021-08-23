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Мост в петербургском Таврическом саду отремонтирован впервые за 20 лет

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:40
Общество
Мост в петербургском Таврическом саду отремонтирован впервые за 20 лет
mostotrest-spb.ru  /  СПб ГБУ «Мостотрест»

Санкт-Петербург, 23 августа. Таврический мост, являющийся памятником истории и архитектуры, был отремонтирован. Рабочие заново окрасили металлические детали и провели расшивку швов.

Сотрудники петербургского ГБУ «Мостотрест» завершили работы по восстановлению 4-го Таврического моста, построенного в 1793 году. Данный мост входит в список объектов культурного наследия федерального значения, сообщает издание «Невские Новости».

Отмечается, что мост давно нуждался в обновлении. В последний раз ремонтные работы проводились около 20 лет назад. Специалистам понадобилось всего несколько месяцев на то, чтобы восстановить объект. В рамках работ была проведена пескоструйная очистка и укреплены швы. Кроме того, мост был покрашен.

Как сообщалось ранее, в Москве завершился ремонт Большого каменного моста. Рабочие разобрали его и собрали заново с использованием специально изготовленных деталей.

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мост реконструкция ремонт
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