Петербурженка укусила таксиста-насильника и спугнула его с места преступления

Санкт-Петербург, 23 августа. Жительница Купчино отбилась от таксиста, который напал на нее и попытался изнасиловать. Она укусила злоумышленника и спугнула его с места преступления.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что возвращалась домой на такси в вечернее время. Приехав на место назначения, водитель вышел из машины и начал ее провожать, несмотря на отказ, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Дойдя до квартиры, таксист толкнул петербурженку за плечи, от чего та упала на спину. Она ползком добралась до кухни, вспомнив, что на столе стоит перцовый баллончик. Все это время насильник находился сверху и снимал с жертвы одежду.

Когда девушке удалось схватить баллончик, нападавший вырвал его у нее из рук. Тогда она укусила злоумышленника, отчего тот выбежал из квартиры.

Известно, что на вид таксисту около 30–35 лет, азиатский тип внешности, короткие черные волосы, говорит с сильным акцентом. Был одет в черные брюки и футболку, передвигался на Kia Rio голубого цвета.

В начале июня похожий случай произошел в Невском районе города. Таксист-мигрант изнасиловал 28-летнюю девушку, его задержали в тот же день.