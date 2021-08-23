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Улицы Пушкина затопило после сильного дождя
Общество
Улицы Пушкина затопило после сильного дождя
pixabay.com  /  diego_torres /

Санкт-Петербург, 23 августа. Сильные дожди привели к подтоплению ряда улиц в городе Пушкине. Местные жители жалуются, что образовавшиеся лужи мешают им добираться до работы.

Жители города Пушкин под Санкт-Петербургом столкнулись с подтоплением улиц. Причиной такого явления стали сильные дожди, прошедшие на территории города в ночь с 22 на 23 августа. Как отмечают сами местные жители в социальных сетях, на дорогах образовались большие лужи.

«Железнодорожную улицу к 21 км пришлось переходить вброд. Ну и дальше то же самое, было уже все равно. Ноги насквозь по колено мокрые», — прокомментировала пользовательница группы «ГОРОД ПУШКИН.info» в социальной сети «ВКонтакте».

Существует вероятность, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Согласно прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Ситуацию с подтоплениями будут контролировать бригады «Водоканала».

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