Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 10:24
10:23
Происшествия
ГИБДД Москвы начала проверку после проведения фотографом съемки из багажника иномарки
10:23
Армия
Объемы экспорта российской военной техники превысили 5 млрд долларов с начала года
10:23
Происшествия
Второй район Мордовии ввел режим ЧС из-за горящего заповедника
10:22
Происшествия
Прокуратура проверит частный дом престарелых в Реутове после жалоб в соцсетях
10:22
Наука
Археологи нашли в Ирландии редкую кольчугу, которой более 800 лет
10:16
Общество
Португальские ученые связали уровень жира в организме с работой мозга
10:16
Весь мир
Зеленский зачищает информационное поле, в Донбасс прибыл специалист по решению конфликтов
10:14
Весь мир
Pemex начала расследование пожара на платформе, в котором пострадали пять человек
10:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину, который облил собутыльницу розжигом и поджег
10:14
Общество
Оперные певцы Царенко и Чеблыков стали победителями XIII конкурса Елены Образцовой
Все новости

Петербуржцев ожидает самый холодный понедельник с начала августа

  /   Обновлено: 23 августа 2021 09:02
Общество
Петербуржцев ожидает самый холодный понедельник с начала августа
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 23 августа. Циклоническая ложбина сформирует погоду в Санкт-Петербурге. Под ее влиянием, в город придет похолодание. Днем ожидаются дожди.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 23 августа, будет прохладной и дождливой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в +15 градусов. В Ленинградской области ожидается до +16 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, его максимальная скорость составит 10 метров в секунду. Леус отметил, что этот понедельник станет самым холодным с начала августа.

В ближайшие три дня петербуржцев также ожидают кратковременные дожди. При этом во вторник и среду ожидается потепление, а уже в четверг воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +19 градусов.

Как сообщалось ранее, в ряде регионов России фиксируются рекордные показатели температуры. Жара наблюдается, в частности, в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцев ожидает самый холодный понедельник с начала августа
погода дождь михаил леус центр фобос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru