Петербуржцев ожидает самый холодный понедельник с начала августа

Санкт-Петербург, 23 августа. Циклоническая ложбина сформирует погоду в Санкт-Петербурге. Под ее влиянием, в город придет похолодание. Днем ожидаются дожди.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 23 августа, будет прохладной и дождливой. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как утверждает синоптик, столбики термометров в Северной столице поднимутся до отметки в +15 градусов. В Ленинградской области ожидается до +16 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, его максимальная скорость составит 10 метров в секунду. Леус отметил, что этот понедельник станет самым холодным с начала августа.

В ближайшие три дня петербуржцев также ожидают кратковременные дожди. При этом во вторник и среду ожидается потепление, а уже в четверг воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +19 градусов.

Как сообщалось ранее, в ряде регионов России фиксируются рекордные показатели температуры. Жара наблюдается, в частности, в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске.