Движение по тоннелю дамбы ограничат в Петербурге из-за ремонта

Санкт-Петербург, 23 августа. Движение по тоннелю петербургской дамбы будет ограничено из-за проведения там ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Рабочая техника перегородит движение на нескольких дорожных полосах с 23 по 27 августа в транспортном отсеке Невской стороны по внутреннему кольцу.

Также водители не смогут проехать по внешнему кольцу с Финской стороны с 23 по 27 августа. В некоторых случаях автомобилям придется подождать около десяти минут, чтобы техника выехала и въехала в тоннель.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал появление в городе двух больших приютов для животных в скором времени.