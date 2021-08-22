Тело и две гранаты времен войны найдены в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Правоохранители обнаружили в квартире на Витебском проспекте тело пожилой женщины и две гранаты времен Великой Отечественной войны.

Соседи погибшей обратили свое внимание на неприятный запах, который исходил из квартиры, а также на червей, выползавших оттуда, и вызвали правоохранителей. В результате полицейские вскрыли дверь и нашли тело и две гранаты без залпов.

Жители дома сообщили, что женщина постоянно видела врагов, а пропала она около десяти дней назад. Соответствующей информацией поделился телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургские правоохранители ранее также обнаружили труп женщины с 25 ножевыми ранениями в петербургской квартире. Под окнами находился ее муж.