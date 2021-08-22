Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 01:20
01:12
Общество
Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму
01:10
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
01:09
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
01:05
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
00:47
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
00:46
Спорт
Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России
00:39
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
00:39
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
00:35
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Все новости

Тело и две гранаты времен войны найдены в Петербурге
Происшествия
Тело и две гранаты времен войны найдены в Петербурге
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 22 августа. Правоохранители обнаружили в квартире на Витебском проспекте тело пожилой женщины и две гранаты времен Великой Отечественной войны.

Соседи погибшей обратили свое внимание на неприятный запах, который исходил из квартиры, а также на червей, выползавших оттуда, и вызвали правоохранителей. В результате полицейские вскрыли дверь и нашли тело и две гранаты без залпов.

Жители дома сообщили, что женщина постоянно видела врагов, а пропала она около десяти дней назад. Соответствующей информацией поделился телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургские правоохранители ранее также обнаружили труп женщины с 25 ножевыми ранениями в петербургской квартире. Под окнами находился ее муж.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело и две гранаты времен войны найдены в Петербурге
граната тело труп смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru