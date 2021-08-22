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Парикмахер обвинила петербуржца в изнасиловании пятилетней дочери
Происшествия
Парикмахер обвинила петербуржца в изнасиловании пятилетней дочери
pxhere.com

Санкт-Петербург, 22 августа. Парикмахер одного из салонов красоты Северной столицы обратилась в полицию, заявив, что ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой педофила.

Петербурженка уточнила, что извращенцем оказался ее бывший сожитель. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, речь идет о 33-летнем жителе Мурино. Мужчина, находясь в своей квартире, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка, следует из слов заявительницы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Правоохранители решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из дома после ссоры с матерью девочку изнасиловали в Подмосковье.

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изнасилование педофил мурино
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