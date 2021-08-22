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Уроженцы Кавказа украли у фонда помощи людям с синдромом Дауна более 80 тыс. масок
Происшествия
Уроженцы Кавказа украли у фонда помощи людям с синдромом Дауна более 80 тыс. масок
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 августа. Злоумышленники обманом присвоили себе 84 тысячи масок у благотворительного фонда «47 в игре», занимающейся социальным воспитанием людей с синдромом Дауна.

Сотрудники учреждения получили от ООО «Зенит-Арена» 84 тысячи медицинских масок и решили их продать в интернете, сообщает редакция «Невские Новости». Однако они стали жертвами мошенников.

По словам одного из представителей фонда, на объявление откликнулась девушка, и они вместе с ней договорились о сделке по продаже масок на сумму более 80 тысяч рублей. Они должны были доставить товар на улицу Салова, после чего деньги должны были поступить на банковский счет.

Сторона фонда исполнила свою часть уговора. Их встретили кавказцы, забрали товар и уехали. Однако денег фонд так и не получил. Сотрудники полиции ведут расследование по данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее новосибирские полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в краже. Злоумышленники обворовали ювелирный салон в Барнауле.

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