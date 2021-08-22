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В Петербурге на Таллинском шоссе произошел разлив 1,5 тонны нефтепродуктов

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:49
Происшествия
В Петербурге на Таллинском шоссе произошел разлив 1,5 тонны нефтепродуктов
Невские Новости  /  Олеся Данцевич

Санкт-Петербург, 22 августа. Специалисты зафиксировали крупный разлив нефти на Таллинском шоссе. По предварительной оценке, в безымянной канаве оказалось приблизительно 1,5 тонны загрязняющих веществ.

Для ликвидации последствий произошедшего на место выехали сотрудники Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Пиларн». Пока что неизвестны причины ЧП, сообщает источник ФАН.

Ранее ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска. Сотрудники института изучили спутниковое изображение. Никаких следов на них не видно, что может быть обусловлено естественными процессами.

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нефть петербург разлив
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