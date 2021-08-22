В Петербурге на Таллинском шоссе произошел разлив 1,5 тонны нефтепродуктов

Санкт-Петербург, 22 августа. Специалисты зафиксировали крупный разлив нефти на Таллинском шоссе. По предварительной оценке, в безымянной канаве оказалось приблизительно 1,5 тонны загрязняющих веществ.

Для ликвидации последствий произошедшего на место выехали сотрудники Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Пиларн». Пока что неизвестны причины ЧП, сообщает источник ФАН.

Ранее ученые РАН заявили об исчезновении пятна от нефтепродуктов у Новороссийска. Сотрудники института изучили спутниковое изображение. Никаких следов на них не видно, что может быть обусловлено естественными процессами.