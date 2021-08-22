Сотрудники МВД вручили петербуржцам сувениры в День государственного флага России

Санкт-Петербург, 22 августа. Представители МВД поздравили жителей Санкт-Петербурга с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Акция в рамках Дня государственного флага России прошла в Северной столице. Полицейские поздравили горожан и гостей Санкт-Петербурга с праздником. Его учредили в 1994 году. В качестве подарков петербуржцам вручали небольшие сувенирные флажки, которые являются основным символом Дня государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, правоохранители рассказывали горожанам об исторической традиции и важности символов в государстве. Также жителям Санкт-Петербурга передал поздравления губернатор города Александр Беглов.

Депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов ранее поздравил россиян с Днем государственного флага. Он напомнил, что триколор является важным государственным символом.