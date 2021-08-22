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«Правильный путь»: Чебыкин отметил успехи Беглова в сфере строительства соцучреждений
Общество
«Правильный путь»: Чебыкин отметил успехи Беглова в сфере строительства соцучреждений
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 22 августа. Борьбу с нехваткой детских садов в Санкт-Петербурге прокомментировал депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов часто лично присутствует на открытии дошкольных учреждений. Чебыкин в интервью изданию «Слово и Дело» отметил усилия властей по вводу новых детских садов.

«Сейчас выбран очень правильный путь... На сегодняшний день уже есть постановление правительства, когда новое жилье синхронизировано с вводом в эксплуатацию социальных, образовательных, медицинских учреждений», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в течение года ожидается открытие 26 дошкольных учреждений, которые должны принять до 3,8 тыс. детей петербуржцев.

«За то время, когда Александр Дмитриевич управляет городом, у нас значительно сдвинулась стройка детских садов, школ — это очень серьезно отражается на той очереди, которая сегодня есть», — сказал Чебыкин.

По его словам, в городе остается большое количество кварталов, которые продолжают испытывать нехватку социальных учреждений, поэтому работу в этом направлении нужно продолжать.

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