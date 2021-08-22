Минивэн после столкновения с Ford вылетел в толпу пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Микроавтобус вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой. ДТП произошло на пересечении проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта.

По предварительным данным, все произошло в 10:43 по московскому времени. Минивэн врезался в Ford, а после это выехал на пешеходную зону, где люди шли на зеленый сигнал светофора. В результате под колесами автомобиля оказались три человека — ребенок, 2008 года рождения, его мать и велосипедист. Все трое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В Перми на пешеходном переходе скончался мужчина. Несчастный случай произошел на пересечении улицы Монастырской и Комсомольского проспекта, напротив Соборной площади. По предварительной версии, у местного жителя были проблемы со здоровьем, сообщало URA.RU.