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Петербуржцы оценили благоустройство городских парков
Общество
Петербуржцы оценили благоустройство городских парков
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 22 августа. Исследования аналитиков показали, что наиболее благоустроены и ухожены парки Казани, Москвы и Краснодара. Жители Петербурга оценили зеленые зоны города на 3,5 из 5.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросили 9000 жителей мегаполисов России, которые отдыхали в городских парках в летние месяцы. В Северной столице 14% респондентов ответили, что оценивают зеленые зоны города на «отлично», а 34% опрошенных на «хорошо». Жители города на Неве довольны тем, как благоустроены Таврический сад и Новая Голландия.

Однако горожане отметили плохую уборку мусора, нехватку скамеек и общественных туалетов в Ботаническом саду и саду Бенуа, а также в парках Сосновке и Авиаторов.

Первое место по России по оценкам благоустройства городских зеленых зон занимает Казань. Второе и третье место — Москва и Краснодар соответственно.

Как ранее сообщалось, «Большую ладожскую тропу» и ряд других маршрутов благоустроят в Ленобласти. Работы пройдут по программе приграничного сотрудничества «Россия — Финляндия».

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