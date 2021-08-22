ФАН узнал причину закрытия перехода на станции метро «Гостиный двор»

Санкт-Петербург, 22 августа. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, возникшее на станции метро «Гостиный двор». Переход на Невский проспект был закрыт для проветривания.

По данным источника ФАН в экстренных службах, в розетке, куда был подключен рекламный щит, произошло короткое замыкание. Она воспламенилась, но распространения огня удалось избежать. Переход был закрыт всего на шесть минут, сейчас он работает в обычном режиме.

Незадолго до этого в тоннеле столичного метрополитена произошел пожар. Между станциями зеленой ветки «Театральная» и «Тверская» загорелся кабель.