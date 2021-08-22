Дождливая погода сохранится в Петербурге на предстоящей неделе

Санкт-Петербург, 22 августа. Ветреная и дождливая погода ожидается в Петербурге на следующей неделе. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице останутся под влиянием периферии циклона, приходящегося на Карелию. В связи с этим в регионе сохранится ветреная погода с кратковременными дождями, сообщил синоптик на своей странице в соцсети Facebook.

Температурный фон также будет держаться на один-два градуса ниже положенных климатических значений. В последующие несколько дней ожидаются дожди, температура воздуха на предстоящей неделе будет держаться около +15...+17 градусов.

Наступление дождливой погоды прогнозируется также и в Москве. В воскресенье, 22 августа, местами в городе пройдут кратковременные дожди.