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Спасатели потушили баню в Петродворцовом районе Петербурга

  /   Обновлено: 22 августа 2021 08:12
Происшествия
Спасатели потушили баню в Петродворцовом районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 22 августа. Сообщение о пожаре в Петродворцовом районе Северной столицы поступило 22 августа в 07:05 по московскому времени. Об инциденте сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась небольшая баня на площади четыре квадратных метра. Спасателям не составило труда оперативно справится с огнем, и в 07:47 возгорание было ликвидировано.

Вечером 21 августа пожар произошел на птицефабрике в городском округе Чайковский Пермского края. Пламя охватило крышу здания на площади более 1 тыс. квадратных метров.

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пожар баня петродворцовый район
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