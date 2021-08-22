Спасатели потушили баню в Петродворцовом районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 августа. Сообщение о пожаре в Петродворцовом районе Северной столицы поступило 22 августа в 07:05 по московскому времени. Об инциденте сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась небольшая баня на площади четыре квадратных метра. Спасателям не составило труда оперативно справится с огнем, и в 07:47 возгорание было ликвидировано.

Вечером 21 августа пожар произошел на птицефабрике в городском округе Чайковский Пермского края. Пламя охватило крышу здания на площади более 1 тыс. квадратных метров.