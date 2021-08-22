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Власти Петербурга завершают подготовку школ к новому учебному сезону
Общество
Власти Петербурга завершают подготовку школ к новому учебному сезону
Невские Новости

Санкт-Петербург, 22 августа. Петербург ведет планомерную работу по подготовке школ и детских садов к началу учебного года. Сейчас властям города остается закончить последние штрихи.

Школы и детские сады Санкт-Петербурга полностью готовы к приему детей в очном формате. В каждом учреждении есть необходимое число педагогов, сообщил губернатор города Александр Беглов. Власти, по мнению директора лицея №369 Константина Тхостова, выполняют своевременно свои обязательства, чтобы начать учебный сезон 1 сентября.

«Остались последние штрихи: наведение чистоты и организация безопасной встречи учеников 1 сентября в условиях 1 сентября в условиях сохранения безопасного режима», — приводит слова Тхостова «ПолитЭксперт».

Кроме школ власти Петербурга приняли решение построить новые детские сады. К 1 сентября в городе появятся 15 новых учреждений. Эти меры необходимы, так как город растет, а социальная инфраструктура за ним не поспевает, отметил политолог Владимир Соловейчик.

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