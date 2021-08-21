Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды ночью

Санкт-Петербург, 21 августа. Погодные условия могут ухудшаться в Петербурге в ночь на воскресенье. Соответствующее предупреждение выпустило региональное управление МЧС России.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», около 00:30 воскресенья и до самого утра на территории Северной столицы будет наблюдаться неблагоприятное погодное явление в виде тумана. Местами видимость может достигать 500 метров и менее.

В связи с этим жителей и гостей города просят быть внимательнее на дорогах. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию с впереди идущими автомобилями.

МЧС ранее предупредило жителей Ленинградской области о дождливой погоде с грозой в воскресенье, 22 августа. Температура воздуха в последний день недели установится на отметке около 20 градусов.