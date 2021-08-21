Петербургские спасатели тушат пожар в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 21 августа. Информация о пожаре в Петродворцовом районе Петербурга поступила 21 августа в 20:35 по московскому времени. О происшествии сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу: улица Юты Бондаровской, дом 13, корпус 1. Сотрудники МЧС установили, что полыхает четырехэтажное заброшенное здание на площади 50 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 4 единицы спецтехники и 20 спасателей.

Недавно в гостевом доме под Псковом произошел пожар из-за короткого замыкания. В результате происшествия погибли три человека.