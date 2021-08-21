Санкт-Петербург, 21 августа. Верблюда привели на презентацию фильма «Шугалей-3» в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд», состоявшегося на площадке Медиагруппы «Патриот».

Заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» прошло на площадке Медиагруппы «Патриот» 21 августа. На мероприятии собрались журналисты, общественные деятели, кинодеятели и политики. Участники заседания обсудили российский кинематограф, который не перестает удивлять зрителя актуальными кинокартинами, такими, как трилогия про социолога, главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и «Солнцепек».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На презентации третьей части фильма об ученом Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, которые почти два года провели в плену в ливийской тюрьме «Митига», показали настоящего двугорбого верблюда. С неожиданным гостем мероприятия могли сфотографироваться все желающие.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Одной из главных тем для обсуждения в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» также стала ситуация в Афганистане, где представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили власть. Кроме того, участники пресс-клуба поделились впечатлениями от фильма «Солнцепек».

1 Организация запрещена на территории РФ.