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Первый государственный приют для бездомных животных появится в Петербурге

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:58
Общество
Первый государственный приют для бездомных животных появится в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 21 августа. Администрация Северной столицы инициировала открытие первого государственного приюта для бродячих животных на территории города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты уже разработали проект дорожной карты учреждения. Приют будет рассчитан на содержание порядка 200 собак и 100 кошек. Смольный уже начал обсуждать строительство второго подобного заведения.

Власти города ежегодно выделяют субсидии на содержание частных приютов для бездомных животных. Петербургские волонтеры и благотворительные организации также принимают активное участие в уходе за бродячими кошками и собаками, следует из сообщения пресс-службы.

Звание «котокультурной столицы» России давно закрепилось за Петербургом. Причиной этому стали пушистые «работники» Эрмитажа и котокафе «Республика кошек», которое задает тренды всей России. Основательница учреждения Анна Кондратьева призналась, что кошки помогли кафе справиться со всеми трудностями на фоне пандемии коронавируса.

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