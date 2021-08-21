Дождь с грозой ожидается Ленобласти 22 августа

Санкт-Петербург, 21 августа. Дождливая погода с грозами ожидается в большинстве районов Ленинградской области 22 августа, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Столбики термометров в Ленобласти покажут до +20 градусов. Скорость северо-западного ветра составит пять-десять метров в секунду. Осадки будут сопровождаться грозами. Последняя неделя августа в Санкт-Петербурге и области будет по-осеннему прохладной, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Погодные условия в Северной столице определит небольшой циклон, центр которого расположен над Карелией. Небо над мегаполисом затенят облаками, в отдельных районах города возможны сильные осадки, предупредил ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.