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Молодежь СЗФО встретилась на образовательном форуме «Ладога» в Ленобласти

  /   Обновлено: 21 августа 2021 18:12
Общество
Молодежь СЗФО встретилась на образовательном форуме «Ладога» в Ленобласти
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 августа. Форум «Ладога» собрал в Ленинградской области молодежь Северо-Западного федерального округа. О ходе мероприятия рассказали его организаторы.

Образовательный форум проходит в Ленобласти с 19 по 26 августа. Участниками мероприятия стали 500 молодых людей. Всего за неделю форум посетят более 650 человек, среди которых волонтеры, организаторы, гости и участники. Полученные на «Ладоге» знания пригодятся в дальнейшей реализации, рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

«Стремитесь к саморазвитию — к развитию страны, к развитию своих регионов», — отметила глава комитета.

Организаторы подготовили для участников форума десять образовательных потоков. Гостями мероприятия станут известные личности — Анатолий Вассерман, Марк Богатырев, Роман Каграманов и другие. В рамках форума «Ладога» проходит Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Поддержку молодым людям, которые только вступают во взрослую жизнь, оказывают по всему миру. Генеральная Ассамблея ООН решила учредить Международный день молодежи 12 августа в 1999 году.

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