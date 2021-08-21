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Двое мигрантов забили до смерти соотечественника молотком в Петербурге
Происшествия
Двое мигрантов забили до смерти соотечественника молотком в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 августа. Полицейские задержали одного из подозреваемых в жестоком убийстве мужчины, которого забили до смерти строительным инвентарем. После тело убитого скинули с дамбы.

Первой в МВД обратилась гражданка Узбекистана, которая рассказала о пропаже супруга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование привело правоохранителей в Москву, где они задержали одного из возможных преступников.

Он сообщил, что в сентябре 2020 года, находясь в квартире дома на улице Крыленко, вместе с подельником расправился с приятелем. После мужчины завернули тело жертвы в ковер и сбросили в Финский залив.

Оперативники установили, что второй злоумышленник сбежал из РФ в Узбекистан. Его в скором времени его могут объявить в федеральный и международный розыски. Труп погибшего будут искать водолазы.

Житель Ленобласти, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к другу. В какой-то момент злоумышленник до смерти забил приятеля.

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