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Петербуржец ограбил сауну и ранил администратора ножом

  /   Обновлено: 21 августа 2021 17:41
Происшествия
Петербуржец ограбил сауну и ранил администратора ножом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 августа. Администратор сауны попала в больницу с ножевым ранением, защищая кассу от грабителей. Нападавшие забрали 20 тыс. рублей.

Преступление было совершено ночью в Калининском районе. Мужчина и женщина решили ограбить сауну. По словам администратора заведения, молодой человек в спортивном костюме и его спутница с розовыми волосами потребовали достать из кассы все деньги и передать им.

Сотрудница банного комплекса пыталась вразумить молодых людей, предупреждая, что везде стоят камеры. Однако остановить злоумышленников не получилось. Мужчина с ножом напал на работницу и ранил ее. Полиция ищет воров. Пострадавшая госпитализирована с ранами на голове, плече и лице.

Тем временем аферист из Пензы ослепил себя перцовым баллончиком ради 1,8 млн рублей. Жажда быстрого заработка заставила 35-летнего пензенца пойти на отчаянные меры.

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ограбление сауна калининский район
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