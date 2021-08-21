«Лахта-центру» в Петербурге изменят подсветку по случаю Дня флага России

Санкт-Петербург, 21 августа. Подсветка знаменитого небоскреба Северной столицы «Лахта-центра» изменится в честь праздника Дня флага России, сообщили представители общественно-делового комплекса.

Окрас в День флага 22 августа сменят и другие достопримечательности Санкт-Петербурга. Праздничная церемония затронет также «Газпром Арену», Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

«Иллюминация продлится с 20:50 до 05:00», — сказано в сообщении представителей «Лахта-центра».

Всего к торжеству в городе подготовлено 200 элементов благоустройства. Большая часть из них украшает Невский проспект, а также Сенатскую, Восстания и Пролетарской Диктатуры площади.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске проходил поиск автомобилей красного, синего и белого цветов. Заявлялось, что транспортные средства необходимы для организации флешмоба ко Дню Государственного флага.