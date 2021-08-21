Власти Петербурга выделили более 8 млн рублей на помощь приютам для животных

Санкт-Петербург, 21 августа. Городские частные приюты для бездомных животных получат финансовую поддержку от местных властей. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Учреждения получат субсидии в размере 4,1 млн рублей. Эти деньги выделены на компенсацию оплаты коммунальных услуг. В Смольном также выделили 8,3 млн рублей на содержание бездомных животных, включая питомцев-инвалидов. На эти денежные средства приюты могут приобрести устройства и оборудования для содержания и оказания ветеринарной помощи кошкам, собакам, а также некоторым морским млекопитающим, которые остались без попечения хозяев.

Вице-губернатор подчеркнул, что только при объединении усилий неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов можно достичь ответственного отношения к животным.

В Костромской области ветеринарам закупят новые автомобили и дополнительное оборудование.