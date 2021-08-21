Труп женщины с 25 ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 21 августа. Женщину с 25 ножевыми ранениями нашли в квартире дома по Ленинскому проспекту. Под окнами лежал полуживой супруг убитой.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства 44-летней женщины из Узбекистана. Ее тело было найдено в квартире на Ленинском проспекте в Петербурге. Преступник нанес ей не менее 25 ранений ножом.

Предполагаемый убийца найден под окнами дома. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако он скончался. Сын погибшей рассказал, что мать с отцом находились в стадии развода. Убийство было совершено, когда 47-летний мужчина пришел поговорить с женой.