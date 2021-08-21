Врач высшей категории Зайцев поддержал призыв Беглова к массовой вакцинации петербуржцев

Санкт-Петербург, 21 августа. Массовая вакцинация способна предотвратить новую волну коронавируса, заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города массово делать прививки от COVID-19. Пресс-служба Северной столицы опубликовала его заявление 20 августа. По мнению Зайцева, процедуру необходимо пройти в преддверии начала осени. Дети и студенты скоро отправятся на учебу, а люди вернутся из отпусков — эти события могут спровоцировать новые всплески заболевания.

«Как раз за эти полторы-две недели до начала осеннего рабочего и школьного сезона есть время вакцинироваться. Нужно сделать это, чтобы обезопасить себя и предотвратить вторую волну», — напомнил врач в комментарии порталу NewInform.

Петербург регулярно получает новые партии вакцин от коронавируса. Жители города могут пройти процедуру бесплатно при наличии полиса ОМС. Администрация Северной столицы развернула множество пунктов вакцинации. Этот шаг позволил сделать прививки от COVID-19 еще более доступными для петербуржцев, отметила депутат ЗакСа Ирина Иванова.