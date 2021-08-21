Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 12:36
12:36
Технологии
Российские и мексиканские ученые апгрейдят 3D-печать деталей для самолетов и ракет
12:35
Наука
Раскрыт механизм питания древних индонезийских «хоббитов»
12:34
Происшествия
К жестокой расправе над петербурженкой причастен ее муж
12:33
Политика
Советник главы Крыма назвал нулевой эффективность санкций Украины против СМИ
12:32
Общество
Профессор Еникеев назвал факторы, влияющие на мужскую фертильность
12:32
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес забрал у нее подаренную машину за 140 тыс. долларов
12:32
Шоу-бизнес
«Как же я его обожаю»: Темникова рассказала о пагубном пристрастии
12:31
Экономика
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
12:31
Общество
Военно-медицинскую академию Петербурга обеспечат горячей водой в ближайшее время
12:26
Происшествия
Пермяк обокрал магазин игрушек и пытался сбыть товар в соседнем алкомаркете
Все новости

Врач высшей категории Зайцев поддержал призыв Беглова к массовой вакцинации петербуржцев

  /   Обновлено: 21 августа 2021 11:35
Общество
Врач высшей категории Зайцев поддержал призыв Беглова к массовой вакцинации петербуржцев
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 21 августа. Массовая вакцинация способна предотвратить новую волну коронавируса, заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города массово делать прививки от COVID-19. Пресс-служба Северной столицы опубликовала его заявление 20 августа. По мнению Зайцева, процедуру необходимо пройти в преддверии начала осени. Дети и студенты скоро отправятся на учебу, а люди вернутся из отпусков — эти события могут спровоцировать новые всплески заболевания.

«Как раз за эти полторы-две недели до начала осеннего рабочего и школьного сезона есть время вакцинироваться. Нужно сделать это, чтобы обезопасить себя и предотвратить вторую волну», — напомнил врач в комментарии порталу NewInform.

Петербург регулярно получает новые партии вакцин от коронавируса. Жители города могут пройти процедуру бесплатно при наличии полиса ОМС. Администрация Северной столицы развернула множество пунктов вакцинации. Этот шаг позволил сделать прививки от COVID-19 еще более доступными для петербуржцев, отметила депутат ЗакСа Ирина Иванова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач высшей категории Зайцев поддержал призыв Беглова к массовой вакцинации петербуржцев
петербург зайцев вакцинация беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru