Циклон из Карелии принесет в Петербург холод и дожди

Санкт-Петербург, 21 августа. Холодная и дождливая погода ожидается в выходные на территории Петербурга, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Небольшой циклон, центр которого находится над Карелией, будет влиять на погоду в Северной столицы. Из-за него небо над городом будет затянуто облаками, а днем в отдельных районах Петербурга пройдут сильные дожди, добавил он.

«Днем температура воздуха в городе составит +17...+19 градусов. В Ленобласти столбик термометра поднимется до +16...+21 градуса», — отметил Леус.

Аналогичная погода, по данным синоптиков, ожидается на выходных и в столице России. На протяжении всей субботы в Москве будет прохладно и дождливо. В вечернее и ночное время ожидается от +13 до +15 градусов.