Петербургского мундепа подозревают в получении крупной взятки

Санкт-Петербург, 21 августа. Сотрудники экономической полиции задержали муниципального депутата Александра Савченкова по подозрению в коррупционном преступлении.

По имеющимся данным, Савченкова задержали с поличным, когда он получил взятку в 366 тыс. рублей. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает издание «Невские Новости». Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для злоумышленника.

Силовики ранее задержали и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, передает сайт 360tv.ru. Его подозревают в аналогичном преступлении.