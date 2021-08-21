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Петербургского мундепа подозревают в получении крупной взятки

  /   Обновлено: 21 августа 2021 10:12
Происшествия
Петербургского мундепа подозревают в получении крупной взятки
prockomi.ru

Санкт-Петербург, 21 августа. Сотрудники экономической полиции задержали муниципального депутата Александра Савченкова по подозрению в коррупционном преступлении.

По имеющимся данным, Савченкова задержали с поличным, когда он получил взятку в 366 тыс. рублей. Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает издание «Невские Новости». Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для злоумышленника.

Силовики ранее задержали и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, передает сайт 360tv.ru. Его подозревают в аналогичном преступлении.

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