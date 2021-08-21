Новый оператор по вывозу мусора выбран в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Подведены итоги конкурса по выбору нового оператора по вывозу мусора в Петербурге. Им стал АО «Невский экологический оператор».

Результаты петербургского конкурса были опубликованы на официальном сайте проведения электронных торгов. Конкурентом Невского экологического оператора выступило ООО «Ленинградская областная экологическая компания». Правда, до конкурса она не была допущена из-за неправильно оформленных документов.

Комитет по природопользованию подписал контракт с единственным оставшимся кандидатом. Начальная сумма составляла 131 млрд рублей. Контракт подписан на сумму 125,7 млрд рублей.

Волонтеры из десяти городов России занимались очисткой русла реки Колосйоки в Никеле. Добровольцы вытащили несколько тонн мусора из воды, рассортировали на ближайшей территории и облагородили спуск к реке.