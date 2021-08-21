Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану

Санкт-Петербург, 21 августа. Россияне смогут летать в Доминикану не только из Москвы, но и из ряда других городов страны, в том числе из Северной столицы.

Запуск рейсов в этом направлении запланирован на 1 октября, заявили в Ассоциации туроператоров. К тому же в Доминикану начнут летать самолеты из Ростова-на-Дону, Новосибирска и Казани. Ежедневные перелеты из Москвы в Доминикану стартуют с 9 сентября. Сейчас улететь в этом направлении можно трижды в неделю.

Спрос на туры в Доминикану за последнее время существенно вырос и достиг практически допандемийных показателей, отмечают эксперты туристического бизнеса. Власти этой страны не установили для российской стороны какие-либо лимиты на чартерные рейсы.

Сейчас приобрести туры в Доминикану можно по цене от 120 до 140 тыс. рублей на двоих. Стоимость практически сопоставима с путевками в Турцию и Египет. Не исключено, что Доминикана превзойдет эти страны по числу желающих отдохнуть на ее курортах.