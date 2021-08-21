Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 09:33
09:32
Экономика
Минприроды озвучило порядок проведения аукциона на месторождение Кючус
09:29
Армия
США анонсировали создание экраноплана грузоподъемностью 100 тонн
09:26
Общество
Новый оператор по вывозу мусора выбран в Петербурге
09:24
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
09:15
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Псковской области
09:15
Экономика
Программа обеспечения очередников жильем будет реализована к 2030 году
09:14
Общество
Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
09:13
Наука
США рассказали о своей уязвимости в космосе
09:12
Общество
Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы в Москве
09:09
Общество
Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
Все новости

Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
Общество
Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анастасия Борисенко

Санкт-Петербург, 21 августа. Россияне смогут летать в Доминикану не только из Москвы, но и из ряда других городов страны, в том числе из Северной столицы.

Запуск рейсов в этом направлении запланирован на 1 октября, заявили в Ассоциации туроператоров. К тому же в Доминикану начнут летать самолеты из Ростова-на-Дону, Новосибирска и Казани. Ежедневные перелеты из Москвы в Доминикану стартуют с 9 сентября. Сейчас улететь в этом направлении можно трижды в неделю.

Спрос на туры в Доминикану за последнее время существенно вырос и достиг практически допандемийных показателей, отмечают эксперты туристического бизнеса. Власти этой страны не установили для российской стороны какие-либо лимиты на чартерные рейсы.

Сейчас приобрести туры в Доминикану можно по цене от 120 до 140 тыс. рублей на двоих. Стоимость практически сопоставима с путевками в Турцию и Египет. Не исключено, что Доминикана превзойдет эти страны по числу желающих отдохнуть на ее курортах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названа дата запуска рейсов из Петербурга в Доминикану
петербург доминикана перелеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru