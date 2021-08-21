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Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
Общество
Эрмитаж сделает NFT-токен на основе «Черного квадрата» Малевича
wikipedia.org  /  PD

Санкт-Петербург, 21 августа. Петербургский Эрмитаж представит полотно Казимира Малевича «Черный квадрат» в виде NFT-токена. Об этом сообщили в музее.

Будущий NFT-токен приурочат к первой выставке диджитал-искусства «Незримый эфир», которая состоится в ноябре 2021 года. По словам сотрудников Эрмитажа, музейный экспонат позволит переосмыслить исторический и метафизический смысл картины Малевича.

Дирекция музея Эрмитаж одобрила съемку видеоклипа немецкому музыканту Тиллю Линдеманну. Позже фронтмен группы Rammstein запустил продажу NFT-токенов с изображениями, созданными при производстве ролика. Инициативу не одобрили в учреждении и обвинили певца в незаконной монетизации картин.

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эрмитаж черный квадрат токен
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